Январь, 27 в 9:31

Народного депутата Николая Тищенко исключили из состава парламентской фракции Слуга народа, сообщает пресс-служба политсилы.

— По результатам внутрифракционного опроса, который был начат накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии Слуга народа, — уточнила пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук.

Накануне во фракции Слуга народа не смогли собрать нужное количество голосов для исключения народного депутата Николая Тищенко, который попал в скандал из-за поездки в Таиланд во время военного положения.

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Однако 26 января Николая Тищенко уволили с должности заместителя председателя фракции СН, а также исключили из партии.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не подписывал распоряжение на командировку нардепа в Таиланд.