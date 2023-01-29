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Факты / Україна / Политика

Чтобы держать Черноморский флот РФ “в узде” нужна только одна подводная лодка — Мельник

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Андрій Мельник

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник объяснил свой призыв к Берлину отправить Украине подлодку.

На своей странице в социальной сети Twitter он отметил, что “это не выдача желаемого за действительное”, а его личный опыт за период пребывания в должности дипломата в Германии.

— Дорогие немецкие друзья, комментарий о немецких субмаринах. Это не выдача желаемого за действительное, а мой личный опыт. Как генеральный консул в Гамбурге, я был на борту U-212A на морской базе Эккернферда в 2008 году. Действительно огромно, – написал Мельник.

Он отметил, что один из адмиралов сказал ему, что для контроля российского флота в Черном море достаточно иметь только одну подлодку.

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— Один адмирал сказал мне: вам нужна только одна подлодка, чтобы держать российский Черноморский флот в узде, — отметил он.

Ранее в своем призыве к Берлину относительно лодок Мельник отмечал, что Германия производит одни из лучших в мире подводных лодок HDW Class 212A.

Он добавил, что у Бундесвера таких шесть, после чего задал риторический вопрос: Почему бы не отправить один в Украину?

Фото: Посольство Украины у ФРГ

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