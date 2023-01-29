Чтобы держать Черноморский флот РФ “в узде” нужна только одна подводная лодка — Мельник

Январь, 29 в 21:03

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник объяснил свой призыв к Берлину отправить Украине подлодку.

На своей странице в социальной сети Twitter он отметил, что “это не выдача желаемого за действительное”, а его личный опыт за период пребывания в должности дипломата в Германии.

— Дорогие немецкие друзья, комментарий о немецких субмаринах. Это не выдача желаемого за действительное, а мой личный опыт. Как генеральный консул в Гамбурге, я был на борту U-212A на морской базе Эккернферда в 2008 году. Действительно огромно, – написал Мельник.

Он отметил, что один из адмиралов сказал ему, что для контроля российского флота в Черном море достаточно иметь только одну подлодку.

Сейчас смотрят — Один адмирал сказал мне: вам нужна только одна подлодка, чтобы держать российский Черноморский флот в узде, — отметил он. Dear German friends, a comment onSUBMARINES. It is not wishful thinking, but my PERSONAL experience. As consul-general in Hamburg, I was on board U 212A at marine base Eckernförde in 2008. Really huge! One admiral told me: you just need ONE sub to keepBlack Sea fleet in check pic.twitter.com/rwI8xUS3Rp — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 29, 2023 Ранее в своем призыве к Берлину относительно лодок Мельник отмечал, что Германия производит одни из лучших в мире подводных лодок HDW Class 212A. Он добавил, что у Бундесвера таких шесть, после чего задал риторический вопрос: Почему бы не отправить один в Украину? Фото: Посольство Украины у ФРГ

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