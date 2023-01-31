Гранты на бизнес, восстановление мостов и больниц: в Раде готовятся изменения в бюджет

Январь, 31 в 10:05

Председатель парламентского Комитета по вопросам бюджета предлагает выделить в 2023 году дополнительные средства на гранты для бизнеса, на строительство и реконструкцию больниц, а также обустройство пропускных пунктов.

30 января на сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон О Государственном бюджете Украины на 2023 год (№8399). Инициатором документа выступила председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

К подписанию присоединились первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, главы комитетов Юрий Кисель, Михаил Радуцкий и другие народные депутаты.

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По словам Пидласой, проект закона разработан совместно с Министерством финансов и Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры (Минобновления). Он может стать первыми изменениями в бюджете этого года.

Глава комитета сообщила, что законопроект среди прочего предусматривает распределение дополнительных 5,5 млрд грн, которые поступят в государственный бюджет в виде грантов, кредитных средств и возврата займов.

В частности, предлагается выделить:

средства на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, передать ему распорядителей и бюджетные программы Минрегиона и Мининфраструктуры;

1,35 млрд грн — на реконструкцию и/или модернизацию трех больниц (Охматдет, университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове);

1,12 млрд грн — на программу восстановления мостов;

1,28 млрд грн — на гранты для малого и микробизнеса из сферы переработки;

1,094 млрд грн — на обустройство пунктов пропуска на украинско-польской границе;

365,7 млн грн — Фонду частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;

285 млн грн — на закупку беспилотников для мониторинга государственной границы;

80 млн грн — на закупку спецоборудования для больниц.

Кроме того, предлагается передать Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в подчинение Минвосстановления.

Комментируя выделение средств на гранты для бизнеса, Роксолана Пидласа отметила:

— В прошлом году Минэкономики выдало 957 млн грн грантов по этой программе, что позволило создать 3 380 новых рабочих мест, поэтому программу однозначно нужно продолжать.

Источник: Роксолана Підласа