Двое народных депутатов Верховной Рады из 423 ушли воевать на фронт после широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Такие цифры назвал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в эфире общенационального телемарафона.

По его словам Украину на передовой защищают народные избранники Роман Костенко и Роман Лозинский.

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— Как минимум есть двое народных депутатов, которые воюют на передовой — это нардепы Костенко и Лозинский. Они фактически с первого дня ушли на фронт и очень эффективно работают и на фронте, и работают в Верховной Раде Украины. Они участвуют в заседаниях как комитетов, так и Верховной Рады, — заявил Стефанчук.

В то же время спикер ВРУ не знает, воюет ли кто-то из детей народных депутатов на фронте.

— Относительно детей (народных депутатов, — Ред.) мне о таких не известно. Видимо, потому, что у нас достаточно молодой состав Верховной Рады. У кого-то еще просто нет детей, у кого-то они маленькие. Что касается старшего поколения нардепов, мне тоже такие случаи неизвестны, — признался глава парламента.

Напомним, 27 января правительство Украины одобрило постановление, запрещающее украинским чиновникам во время войны выезжать за границу без уважительных причин.

В рамках этого постановления в скандал попал нардеп Николай Тищенко, который ранее входил во фракцию Слуга народа. Нардеп поехал в Таиланд во время военного положения, не имея на это соответствующего разрешения со стороны спикера Верховной Рады.

Впоследствии народного депутата Тищенко исключили из состава парламентской фракции Слуга народа, а также уволили с должности заместителя председателя фракции СН.

Фото: Ruslan Stefanchuk