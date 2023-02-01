Нетаньяху: Израиль рассматривает возможность предоставления Украине военной помощи

Февраль, 01 в 13:51

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что рассматривается возможность предоставления военной поддержки Украине.

— Я, безусловно, рассматриваю этот вопрос, — сказал он в интервью CNN, подчеркнув, что США недавно забрали 250 тыс. боеприпасов, которые хранились в Израиле, и передали их Украине.

— Это решение США, это нормально, у меня с этим нет проблем, — добавил Нетаньяху.

Также, по его словам, Израиль противодействует “иранскому производству оружия, которое используется против Украины”.

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Он также охарактеризовал нынешние отношения с Россией.

— У нас с Россией сложные отношения, потому что недалеко отсюда, в нескольких милях отсюда, на нашей северной границе с Сирией, израильские и российские самолеты летают на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Россия имеет военное присутствие в Сирии. Иран пытается закрепиться в Сирии прямо у нашей северной границы, так же, как они сделали это в Ливане с Хезболлой, — объяснил премьер Израиля.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил 13 января, что наше государство получит от Иерусалима современные технологии оповещения о воздушной угрозе — вражеских ракетах и дронах.

Источник: The Jerusalem Post