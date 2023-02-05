Ни один чиновник не вечен в кресле: Резников прокомментировал возможную отставку
Министр обороны Украины Алексей Резников выразил готовность уйти в отставку, если такое решение примет президент Украины и парламент.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в воскресенье, 5 февраля.
— Когда я стал впервые на публичную службу, это 2014 год, как секретарь Киевского городского совета, сразу всем сказал: ни один чиновник не вечен в кресле. Поэтому будь готов в любой момент, когда этот этап завершится.
Решение, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек — это верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский, согласно Конституции. Он дает представление о назначении, а Верховная Рада назначает.
Резников добавил, что только по решению президента Украины будет принимать те или иные решения.
— А дальше опять же буду делать то, что мне предложит президент Украины. Я в команде, я буду делать все ради нашей победы, – подчеркнул министр.
В то же время Резников выразил готовность помочь своему преемнику, если так решат президент и парламент.
— Любой, кто будет министром обороны Украины, по желанию получит любую поддержку от меня: советы, консультации и представление тем министрам обороны, с которыми у меня уже личные отношения.
Недавно нардеп от Голоса Ярослав Железняк сообщал, что Алексей Резников может покинуть свой пост в Министерстве обороны. По его словам, его место может занять руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов.