Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Профильные комитеты рекомендовали Раде назначить новых глав МВД и СБУ

Юлия Соколова, редактор ленты
Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Профильные комитеты рекомендовали Верховной Раде поддержать назначение новых глав Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Так, парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал кандидатуру Василия Малюка на должность главы СБУ.

– По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины поддержать назначение Василия Малюка на должность главы СБУ, — говорится в заключении комитета к проекту постановления №8425.

После увольнения Ивана Баканова с должности руководителя спецслужбы в июле 2022 года Малюк исполнял обязанности главы СБУ.

Сейчас смотрят

6 февраля президент Владимир Зеленский внес в парламент представление о назначении Василия Малюка руководителем Службы безопасности. Глава государства будет лично представлять этот вопрос на пленарном заседании ВР.

Читайте
Бригадный генерал с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке

В то же время Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал назначение Игоря Клименко на должность министра внутренних дел. Об этом свидетельствует заключение комитета к проекту постановления № 8430.

Представление на назначение нового главы МВД внес в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль. Он же будет представлять этот вопрос на пленарном заседании Верховной Рады.

Игорь Клименко с сентября 2019 года занимал должность главы Национальной полиции. А после авиакатастрофы в Броварах 18 января и гибели главы МВД Дениса Монастырского правительство возложило на Клименко исполнение обязанностей министра внутренних дел.

Появлялась информация о возможном увольнении Алексея Резникова с должности министра обороны. Однако впоследствии глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия заверил, что кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут.

Читайте
Что известно об Игоре Клименко, назначенном главой МВД: биография и декларация

Источник: Верховная Рада
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка