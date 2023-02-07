Профильные комитеты рекомендовали Верховной Раде поддержать назначение новых глав Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Так, парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал кандидатуру Василия Малюка на должность главы СБУ.

– По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины поддержать назначение Василия Малюка на должность главы СБУ, — говорится в заключении комитета к проекту постановления №8425 .

После увольнения Ивана Баканова с должности руководителя спецслужбы в июле 2022 года Малюк исполнял обязанности главы СБУ.

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6 февраля президент Владимир Зеленский внес в парламент представление о назначении Василия Малюка руководителем Службы безопасности. Глава государства будет лично представлять этот вопрос на пленарном заседании ВР.

В то же время Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал назначение Игоря Клименко на должность министра внутренних дел. Об этом свидетельствует заключение комитета к проекту постановления № 8430.

Представление на назначение нового главы МВД внес в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль. Он же будет представлять этот вопрос на пленарном заседании Верховной Рады.

Игорь Клименко с сентября 2019 года занимал должность главы Национальной полиции. А после авиакатастрофы в Броварах 18 января и гибели главы МВД Дениса Монастырского правительство возложило на Клименко исполнение обязанностей министра внутренних дел.

Появлялась информация о возможном увольнении Алексея Резникова с должности министра обороны. Однако впоследствии глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия заверил, что кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут.