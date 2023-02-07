В Prozorro будут публиковать цены на оборонные закупки: закон прошел первое чтение

Февраль, 07 в 13:16

В системе Prozorro будут обнародовать цены, по которым покупают товары для обеспечения украинской армии. Верховная Рада сегодня поддержала за основу законопроект №8381 о введении прозрачности в оборонных закупках.

За соответствующие изменения в закон Об оборонных закупках в первом чтении проголосовали 290 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

— Законопроект предлагает обязательно обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии, — написал политик в Telegram.

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