Февраль, 09 в 12:42

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время наша страна защищается от самой большой антиевропейской силы.

Об этом президент сказал в своем выступлении в Европарламенте в Брюсселе.

По его словам, сейчас украинский народ борется против пренебрежения и делает ставку на добросовестность, ведь фоном для наших мечтаний является мир и безопасность.

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– Мы защищаемся от самой большой антиевропейской силы современного мира. Мы – украинцы – на поле боя вместе с вами. Мы должны защититься. Это важно не только для стран Европы, не только для сообществ Европы. Кем бы мы ни были, мы всегда боремся против пренебрежения. Где бы мы ни были, мы делаем ставку на добросовестность, безусловным фоном для наших мечтаний является мир, мир и безопасность… Только наша победа будет все это гарантировать, — заметил президент.

В начале своего выступления Владимир Зеленский заявил, что для Украины путь в Европу – это путь домой.