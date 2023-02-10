Февраль, 10 в 13:59

В Верховной Раде предлагают ввести наказание для народных депутатов, преждевременно распространяющих информацию о пленарных заседаниях и их результатах.

Соответствующий законопроект № 9005 зарегистрировала группа нардепов, в частности от Слуги народа, среди которых спикер ВР Руслан Стефанчук и вице-спикеры. Документ находится на рассмотрении в комитете.

Документом предлагается внести изменения в статью 19 закона О статусе народного депутата Украины. Во время действия военного положения нардепам хотят запретить распространять любым способом информацию о времени, месте и результатах пленарного заседания ВР раньше, чем через час после его завершения (или после объявления перерыва в продолжающемся заседании).

Соответствующие изменения хотят внести и в регламент Верховной Рады.

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Если народный избранник нарушит эти требования, предусмотрено наказание:

Верховная Рада без обсуждения может лишить нардепа права участвовать в пленарных заседаниях или продолжающемся заседании сроком до пяти дней.

За эти дни нардепу не будут платить зарплату. Он не будет получать и другие выплаты, связанные с исполнением депутатских полномочий.

Нардеп-нарушитель будет вынужден покинуть пленарное заседание ВР по предложению председательствующего или народного депутата, которое должны поддержать не менее 150 других народных избранников.

Авторы законопроекта аргументируют изменения необходимостью обезопасить работу ВР “от угроз, связанных с военными действиями государства-агрессора”.

– Преждевременное… распространение информации о проведении пленарного заседания создает потенциальную опасность для жизни и здоровья народных депутатов Украины и других лиц, которые присутствуют на таком заседании, что является недопустимым, — подчеркивается в пояснительной записке.

Напомним, в апреле прошлого года Верховная Рада поддержала законопроект, регламентирующий запрет на пророссийские политические партии.

12 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия четырех нардепов от запрещенной партии ОПЗЖ из-за потери гражданства. Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Андрее Деркаче и Ринате Кузьмине.