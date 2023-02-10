Февраль, 10 в 13:54

Народный депутат от фракции Слуга народа Федор Вениславский заявил, что законопроект о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) находится на рассмотрении в парламентских комитетах.

Об этом Федор Вениславский сказал в интервью РБК-Украина.

Этот законопроект ранее зарегистрировал Кабинет министров Украины.

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По словам нардепа, Рада может проголосовать за законопроект, как только закончатся предусмотренные законом о регламенте процедурные сроки рассмотрения и профильный комитет даст согласие.

К тому же вероятность того, что в зале документ найдет достаточное количество сторонников, очень высока.

– Я думаю, что в ближайшее время мы этот закон примем, – заметил Федор Вениславский.

19 января 2023 представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что в Верховную Раду внесли законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.

Ранее народный депутат Украины Ярослав Юрчишин рассказал, что против митрополита Павла из УПЦ МП открыли уголовное производство. По словам нардепа, Павел Лебедь во время рождественской речи позволил себе слова, которые могут сеять раздор среди верующих.