Разделяем боль турецкого народа: Зеленский почтил память погибших в результате землетрясения

Февраль, 11 в 17:23

Президент Украины Владимир Зеленский посетил посольство Турции в Украине и почтил память погибших в результате разрушительного землетрясения на юге Турции.

В пресс-службе Офиса президента отметили, что глава государства сделал запись в книге скорби и возложил цветы на территории посольства.

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— Примите искренние соболезнования от меня лично и от имени народа Украины. Ужасная трагедия, которая в мгновение ока унесла столько жизней, отозвалась глубокой болью в наших сердцах. Разделяем боль турецкого народа и помогаем в это тяжелое время. Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим, – отметил Зеленский.

Он также пообщался с послом Турции в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдером.

Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. В тот же день состоялась еще серия подземных толчков.

Турецкие медиа сообщают, что на 11 февраля общее количество погибших составляет 23 726 человек.