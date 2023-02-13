Министром обороны сможет стать военнослужащий – проект закона

Февраль, 13 в 15:03

В комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны подготовили изменение в законодательство, предусматривающее возможность назначения министра обороны среди военнослужащих в период действия военного положения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя комитета Марьяна Безугла.

– Касаемо возможности иметь военного министра обороны на время полномасштабной войны, концептуальной правки в проект 4210, что в комитете. Спасибо всем за обратную связь. Подняла этот вопрос как раз для того, чтобы общество узнало об инициативе и дало оценку. Ведь закон – не государственная тайна, – написала Безуглая.

По ее словам, согласно предложенной поправке к закону, министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой по представлению президента Украины среди гражданских лиц, а во время действия военного положения может быть назначен из числа военнослужащих.

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После окончания действия военного положения на должность министра обороны в течение 30 дней назначается гражданское лицо.

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Источник: Марьяна Безуглая