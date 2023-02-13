В Раде готовят реформу госслужбы: какие изменения предлагают
В Украине проведут реформу госслужбы, являющуюся одним из условий европейской интеграции.
Об этом сообщила глава партии Слуга народа Елена Шуляк.
По ее словам, у Украины есть серьезные проблемы в системе оплаты труда государственных служащих.
Кроме того, непрозрачность и коррупционные риски при установлении и начислении различных надбавок и премий не позволяют привлекать эффективных специалистов на госслужбу. Именно поэтому в Украине низкое качество государственного менеджмента и сервиса.
По словам Елены Шуляк, в Украине проведут реформу госслужбы, в основе которой лежит законопроект №8222.
С его помощью можно изменить системы и подходы к регулированию оплаты труда, внедрить прозрачную систему на основе классификации должностей, усилить роль должностного оклада, прекратить чрезмерные необоснованные выплаты, а также внедрить механизм оптимизации численности работников государственных органов, рассказала глава партии Слуга народа.
По мнению Елены Шуляк, именно благодаря такой реформе конкурентоспособность государства на рынке труда значительно возрастет. Законопроект предусматривает в течение пяти лет достичь такого уровня оплаты труда на государственной службе, который будет равен 70-90% оплаты труда на той же должности в частном секторе.
Фото: Слуга народа