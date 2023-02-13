Февраль, 13 в 15:53

В Украине проведут реформу госслужбы, являющуюся одним из условий европейской интеграции.

Об этом сообщила глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

По ее словам, у Украины есть серьезные проблемы в системе оплаты труда государственных служащих.

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Кроме того, непрозрачность и коррупционные риски при установлении и начислении различных надбавок и премий не позволяют привлекать эффективных специалистов на госслужбу. Именно поэтому в Украине низкое качество государственного менеджмента и сервиса.

По словам Елены Шуляк, в Украине проведут реформу госслужбы, в основе которой лежит законопроект №8222.

С его помощью можно изменить системы и подходы к регулированию оплаты труда, внедрить прозрачную систему на основе классификации должностей, усилить роль должностного оклада, прекратить чрезмерные необоснованные выплаты, а также внедрить механизм оптимизации численности работников государственных органов, рассказала глава партии Слуга народа.

По мнению Елены Шуляк, именно благодаря такой реформе конкурентоспособность государства на рынке труда значительно возрастет. Законопроект предусматривает в течение пяти лет достичь такого уровня оплаты труда на государственной службе, который будет равен 70-90% оплаты труда на той же должности в частном секторе.

Фото: Слуга народа