МИД требует от FT провести расследование после дезинформации о контрабанде оружия

Февраль, 16 в 20:20

Министерство иностранных дел Украины требует от газеты Financial Times провести редакционное расследование по появлению материалов, имеющих признаки дезинформации в интересах России.

Об этом сообщил представитель дипломатического ведомства Олег Николенко.

Он отметил, что в материале издания за 6 февраля Премьер-министр Молдовы призывает к увеличению помощи ЕС для укрощения контрабанды оружия из Украины — цитаты экс-главы молдавского правительства не соответствуют заголовку.

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— Автор статьи также не приводит никаких доказательств контрабанды оружия. Более того, мы не получали никакой подтвержденной информации или конкретных фактов от молдавской стороны о поставках контрабандного оружия из Украины. Этот материал Financial Times – очередная дезинформация, – написал Николенко в Facebook.

По его словам, цель этого материала – дискредитировать международную военную помощь Украине.

Он отмечает, что Россия инвестирует многочисленные ресурсы, чтобы помешать поставкам западного оружия нашему государству на фоне нового наступления российской армии.

— Очевидно, что статья Financial Times должна была усилить на Западе страх относительно того, что передающееся Украине оружие обернется против самих западных стран, попав в руки уголовных элементов, – добавил он.

Николенко также обращает внимание, что автор указанного материала в прошлом году уже публиковал похожую статью, в которой манипулировал темой якобы контрабанды оружия из Украины.

Тогда МИД Украины тоже заявил о требовании от Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов, имеющих все признаки дезинформации в интересах РФ.

Источник: Олег Николенко