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Факты / Україна / Политика

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл в Киев

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Марк Рютте
Фото: Depositphotos

В Киев с рабочим визитом прибыл премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Об этом сообщает нидерландское издание NOS.

Рютте уже почтил память погибших защитников Украины у стены памяти Михайловского собора.

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Как пишет издание, позже он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, последний визит нидерландского премьера в Украину был в июле.

Ранее мы рассказывали, что Нидерланды вместе с Германией и Данией планируют передать Украине минимум 100 танков Leopard 1, которые приобретут у представителей немецкой промышленности.

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Источник: NOS
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