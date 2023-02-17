Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл в Киев

Февраль, 17 в 13:36

В Киев с рабочим визитом прибыл премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Об этом сообщает нидерландское издание NOS.

Рютте уже почтил память погибших защитников Украины у стены памяти Михайловского собора.

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Как пишет издание, позже он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, последний визит нидерландского премьера в Украину был в июле.

Bij de Muur v Herinnering in Kyiv. pic.twitter.com/z7fy1bjbI9 — Jeroen Akkermans (@JeroenAkkermans) February 17, 2023

Ранее мы рассказывали, что Нидерланды вместе с Германией и Данией планируют передать Украине минимум 100 танков Leopard 1, которые приобретут у представителей немецкой промышленности.