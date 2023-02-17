Февраль, 17 в 15:19

Дмитрий Брижинский назначен начальником Черниговской городской военной администрации.

Соответствующее распоряжение №19/2023-рп подписал 17 февраля президент Владимир Зеленский.

В документе сообщается, что Брижинский назначен главой Черниговской ГВА Черниговского района Черниговской области.

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Полковник ВСУ Дмитрий Брижинский родился на Черниговщине.

С марта 2019 года до 2022 года был командиром 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

В апреле прошлого года Брижинский награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

С октября 2022 года Брижинский является руководителем патронатной службы аппарата Черниговской облгосадминистрации.

В начале декабря 2022 года по решению суда городской голова Чернигова Владислав Атрошенко на год отстранен от должности, поскольку действовал в условиях реального конфликта интересов.

Установлено, что в августе 2022 года мэр приказал своему водителю, который обеспечивает обслуживание городского головы исключительно в рамках выполнения им должностных обязанностей, вывезти Tesla жены за границу.

Фото: Черниговская ОВА