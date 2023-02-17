Февраль, 17 в 14:39

В пятницу, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступит на открытии Мюнхенской конференции по безопасности (Munich Security Conference, MSC). Речь украинского лидера станет первым мероприятием конференции.

Факты ICTV осуществят онлайн-трансляцию выступления главы государства.

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Согласно программе MSC, сначала с приветственным словом выступит глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (ориентировочно в 14:30).

После этого запланирована получасовая панель с участием Владимира Зеленского (начнется ориентировочно в 14:45 и продлится до 15:15). Президент присоединится к конференции посредством видеосвязи. Ожидается, что он выступит с речью и ответит на вопросы.

Выступление Зеленского на открытии MSC 2023 запланировано под названием Давид-на-Днепре: украинская битва за свободу (что является аллюзией на библейский сюжет о Давиде и Голиафе).

После этого с речью выступит канцлер ФРГ Олаф Шольц (начало – в 15:15). Панель с участием политика будет посвящена роли Германии в мире.

Далее в конференции примет участие президент Франции Эммануэль Макрон (начало – в 15:45).

В дальнейшем запланирована панельная дискуссия под названием Против беззакония: обеспечение ответственности (начало – в 16:30). В ней, в частности, примут участие премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, американский сенатор Линдси Грэм и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

Как известно, 59-я Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить с 17 по 19 февраля. Одной из ключевых тем дискуссий станет полномасштабная война РФ против Украины и ее глобальное влияние на безопасность стран мира.

Источник: Munich Security Conference 2023