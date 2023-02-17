Февраль, 17 в 11:48

В пятницу, 17 февраля, официально стартует Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), которую откроет президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает издание Европейская правда со ссылкой на организаторов MSC и Офис президента.

Выступление Владимира Зеленского должно стать первым мероприятием конференции. Украинский лидер присоединится с помощью видеосвязи.

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Согласно программе Мюнхенской конференции, сначала с приветственным словом выступит глава MSC Кристоф Хойсген (примерно в 15:30 по киевскому времени).

Сразу после этого запланирована получасовая панель с участием Зеленского (начало – ориентировочно в 15:45 по киевскому времени). По данным немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, президент Украины выступит с речью и ответит на вопросы.

В программе конференции это событие запланировано под символическим названием: Давид-на-Днепре: украинская битва за свободу. Организаторы использовали аллюзию на библейский сюжет о Давиде, который сумел победить великана Голиафа.

В программе конференции прямо не раскрывается, что будет выступать именно Владимир Зеленский (отмечено, что это будет “украинское официальное лицо”). Однако Европейская правда сообщает, что “в Мюнхене говорят о выступлении президента”.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров подтвердил СМИ, что выступление Владимира Зеленского на открытии конференции действительно запланировано.

Как известно, Мюнхенская конференция по безопасности продлится в течение трех дней: 17 – 19 февраля. И полномасштабная война в Украине станет одной из ее ключевых тем. Лидеры также будут обсуждать глобальную безопасность и будущий миропорядок.

Источник: Европейская правда, Munich Security Conference 2023