Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Выступление Зеленского откроет Мюнхенскую конференцию по безопасности

Юлия Соколова, редактор ленты
Зеленський на Мюнхенській конференції 2022
Фото: Офис президента

В пятницу, 17 февраля, официально стартует Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), которую откроет президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает издание Европейская правда со ссылкой на организаторов MSC и Офис президента.

Выступление Владимира Зеленского должно стать первым мероприятием конференции. Украинский лидер присоединится с помощью видеосвязи.

Сейчас смотрят

Согласно программе Мюнхенской конференции, сначала с приветственным словом выступит глава MSC Кристоф Хойсген (примерно в 15:30 по киевскому времени).

Сразу после этого запланирована получасовая панель с участием Зеленского (начало – ориентировочно в 15:45 по киевскому времени). По данным немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, президент Украины выступит с речью и ответит на вопросы.

В программе конференции это событие запланировано под символическим названием: Давид-на-Днепре: украинская битва за свободу. Организаторы использовали аллюзию на библейский сюжет о Давиде, который сумел победить великана Голиафа.

В программе конференции прямо не раскрывается, что будет выступать именно Владимир Зеленский (отмечено, что это будет “украинское официальное лицо”). Однако Европейская правда сообщает, что “в Мюнхене говорят о выступлении президента”.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров подтвердил СМИ, что выступление Владимира Зеленского на открытии конференции действительно запланировано.

Как известно, Мюнхенская конференция по безопасности продлится в течение трех дней: 17 – 19 февраля. И полномасштабная война в Украине станет одной из ее ключевых тем. Лидеры также будут обсуждать глобальную безопасность и будущий миропорядок.

Читайте
Война в Украине как переломный момент: ключевые темы и ожидания Мюнхенской конференции по безопасности

Источник: Европейская правда, Munich Security Conference 2023

Источник: Deutsche Welle
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка