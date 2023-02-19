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Факты / Україна / Политика

Дипломатический спринт: Кулеба в Мюнхене во время конференции по безопасности провел 15 переговоров

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время Мюнхенской конференции по безопасности провел 15 переговоров с дипломатами стран Запада и Азии.

Об этом сообщают в пресс-службе МИД Украины.

– За последние сутки на Мюнхенской конференции безопасности Дмитрий Кулеба провел дипломатический спринт. 15 переговоров за 24 часа, а также выступления, панельные дискуссии, интервью и пресс-конференции, – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел пообщался с генеральным секретарем НАТО, госсекретарем США, топдипломатом Китая, главами G7, вицеканцлером Германии, министрами иностранных дел Пакистана, Ирака, Бразилии, Японии, Швеции, сенаторами США и не только.

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Политики договорились о:

  • быстрое снабжение оружием и боеприпасами;
  • развертывание в полную оборонную промышленность партнеров;
  • новые санкции против России;
  • продвижение украинской формулы мира;
  • мобилизацию поддержки важных голосований в ООН.

Также на Мюнхенской конференции по безопасности Кулеба обратился к США с просьбой как можно скорее начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

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Источник: МИД
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