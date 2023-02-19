Дипломатический спринт: Кулеба в Мюнхене во время конференции по безопасности провел 15 переговоров
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время Мюнхенской конференции по безопасности провел 15 переговоров с дипломатами стран Запада и Азии.
Об этом сообщают в пресс-службе МИД Украины.
– За последние сутки на Мюнхенской конференции безопасности Дмитрий Кулеба провел дипломатический спринт. 15 переговоров за 24 часа, а также выступления, панельные дискуссии, интервью и пресс-конференции, – говорится в сообщении.
Министр иностранных дел пообщался с генеральным секретарем НАТО, госсекретарем США, топдипломатом Китая, главами G7, вицеканцлером Германии, министрами иностранных дел Пакистана, Ирака, Бразилии, Японии, Швеции, сенаторами США и не только.
Политики договорились о:
- быстрое снабжение оружием и боеприпасами;
- развертывание в полную оборонную промышленность партнеров;
- новые санкции против России;
- продвижение украинской формулы мира;
- мобилизацию поддержки важных голосований в ООН.
Также на Мюнхенской конференции по безопасности Кулеба обратился к США с просьбой как можно скорее начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.