Отсидеться не получится: Подоляк осудил страны, отказывающиеся поставлять вооружение из-за “нейтралитета”

Февраль, 19 в 15:51

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страны, до сих пор проявлявшие нейтралитет в вопросе войны России против Украины, должны начать поставлять вооружение, ведь российские агрессоры представляют чрезвычайную угрозу всей Европе.

Об этом Подоляк пишет на своей странице в Twitter в воскресенье, 19 февраля.

– Нейтралитет не вариант. Отсидеться не получится. Россия – чрезвычайный риск для Европы, умышленное разрушение международного права, контуров безопасности, демократии. А также массовые демонстративные убийства. Поэтому – снаряды, танки, авиация. Еще раз: снаряды, танки, авиация. И дальнобойные ракеты, – подчеркнул советник руководителя ОП.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал международных партнеров к тому, чтобы они устранили дефицит боеприпасов Украины.

Сейчас смотрят

Кроме того, Швейцария, несмотря на нейтралитет, рассматривает возможность помочь Украине с танками.