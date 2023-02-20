Украине важно отстоять Бахмут, но не любой ценой — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, что для Украины важно отстоять город Бахмут, но не любой ценой.
По словам президента, Бахмут — не очень большой город, как и многие другие на опустошенном россиянами Донбассе.
— Нам важно его отстоять, но не любой ценой — чтобы все погибли. Будем воевать, пока разумно. Россияне потом хотят дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донецкой и Луганской областей, и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку, — заявил президент.
На вопрос о том, не боится ли Зеленский затяжной войны или прекращения поддержки союзников, глава государства ответил, что никто не любит сражаться в одиночку.
А если кто-то думает, что в какой-то момент украинцев могут бросить, значит, он не понял глубинных мотивов нашей битвы.
— Мы не триста спартанцев и не чувствуем себя героями, но мы знаем, что Европа за нами и кто понимает опасность российской угрозы, — заявил президент Владимир Зеленский.
Разведка НАТО сообщает, что на каждые 90 захваченных метров на Востоке Украины Россия теряет 2 тысячи своих солдат.