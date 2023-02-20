Февраль, 20 в 6:43

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, что для Украины важно отстоять город Бахмут, но не любой ценой.

По словам президента, Бахмут — не очень большой город, как и многие другие на опустошенном россиянами Донбассе.

— Нам важно его отстоять, но не любой ценой — чтобы все погибли. Будем воевать, пока разумно. Россияне потом хотят дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донецкой и Луганской областей, и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку, — заявил президент.

На вопрос о том, не боится ли Зеленский затяжной войны или прекращения поддержки союзников, глава государства ответил, что никто не любит сражаться в одиночку.

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А если кто-то думает, что в какой-то момент украинцев могут бросить, значит, он не понял глубинных мотивов нашей битвы.

— Мы не триста спартанцев и не чувствуем себя героями, но мы знаем, что Европа за нами и кто понимает опасность российской угрозы, — заявил президент Владимир Зеленский.

Разведка НАТО сообщает, что на каждые 90 захваченных метров на Востоке Украины Россия теряет 2 тысячи своих солдат.