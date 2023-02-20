Вы добились успеха, вопреки всем ожиданиям: Байден о войне в Украине
Война в Украине стала самым большим вооруженным конфликтом в Европе за последние 75 лет, и украинцы обязательно одержат победу.
Такое заявление сделал президент США Джо Байден на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
– Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать, – заявил президент США.
По словам президента США, для американской администрации стало большим вызовом выстраивание международной коалиции в поддержку Украины.
– Мы выстроили коалицию стран от Атлантики до Тихого океана по всему миру, куда входит более 50 стран, – сказал Байден.
Напомним, президент США Джо Байден 20 февраля прибыл с официальным визитом в Киев.
Это исторический день, поскольку между нынешним и предыдущим визитом американских лидеров в Украину – почти 15 лет.