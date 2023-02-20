Февраль, 20 в 14:24

Украина рассчитывает, что Соединенные Штаты примут участие в реализации формулы мира, предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом президент Украины заявил во время пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом, который сегодня прибыл с визитом в Киев.

По словам Зеленского, между Киевом и Вашингтоном есть понимание по многим пунктам формулы мира.

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– Фактически имеем общий взгляд на содержание многих пунктов нашей формулы мира, ее элементы безопасности, на задачу восстановить полную силу Устава ООН и защитить международный порядок, основанный на правилах… Я очень хотел бы, чтобы Соединенные Штаты были вовлечены в реализацию нашей формулы мира. И это вовлечение означает усиление глобальной стабильности и предсказуемости международных отношений. У нас есть наработки на этом пути, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что очень важным является и вопрос восстановления справедливости для Украины и всех пострадавших от террора и полномасштабной войны РФ. Зеленский отметил, что Россия должна понести ответственность за агрессию и возместить все убытки.

Он поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку работы Украины по восстановлению справедливости.

– По нашему мнению, конечно, нет альтернативы и созданию специального трибунала. Это позиция Украины, и мы будем поддерживать эту позицию, – сообщил Зеленский.

Как известно, предложенная Владимиром Зеленским формула мира содержит 10 шагов: вывод войск РФ и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; освобождение всех пленных и депортированных и другие.