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Факты / Україна / Политика

РФ в тупике, потому что везде “марсиане, неонацисты и теории заговора” — Подоляк об обращении Путина

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский диктатор Владимир Путин в своей речи к федеральному собранию продемонстрировал свою неактуальность и растерянность.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Подоляк отметил, что Российская Федерация находится в “таежном тупике” и что перспективных решений у Путина нет и не будет.

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— Потому что везде “нацисты, марсиане и теории заговора”… Sic transit gloria mundi (так проходит мирская слава, — с латинского) Путина в парламенте РФ, — подытожил Подоляк.

21 февраля диктатор Владимир Путин провозгласил речь перед федеральным собранием. В ней наместник Кремля традиционно изображал Россию жертвой и обвинял Запад в войне в Украине.

Он перечислил длинный список исторических обид, после чего объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США.

Путин также пригрозил возобновить ядерные испытания, если США сделают то же самое. В то же время, в его речи не было упоминаний о российских поражениях на поле боя, в частности, освобождения украинскими защитниками Херсона.

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