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Факты / Україна / Политика

Депутаты в Раде расходятся в разные бомбоубежища во время воздушных тревог – Стефанчук

Анастасия Гевко, редактор ленты
Верховна Рада

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку, что во время воздушных тревог депутаты расходятся в разные бомбоубежища. 

Он уточнил, что когда начинает звучать воздушная тревога, заседание парламента в обязательном порядке прерывается и все народные депутаты направляются в бомбоубежища. 

– У нас есть в Верховной Раде определенные места, куда спускается каждая фракция и группа – я не буду их называть. Каждый сектор спускается в разное бомбоубежище, чтобы диверсифицировать риски, – сказал Руслан Стефанчук.

Глава ВР добавил, что возобновление заседаний происходит где-то через 15 минут после того, как прозвучит отбой.

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