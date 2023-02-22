Февраль, 22 в 19:53

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку, что во время воздушных тревог депутаты расходятся в разные бомбоубежища.

Он уточнил, что когда начинает звучать воздушная тревога, заседание парламента в обязательном порядке прерывается и все народные депутаты направляются в бомбоубежища.

– У нас есть в Верховной Раде определенные места, куда спускается каждая фракция и группа – я не буду их называть. Каждый сектор спускается в разное бомбоубежище, чтобы диверсифицировать риски, – сказал Руслан Стефанчук.

Глава ВР добавил, что возобновление заседаний происходит где-то через 15 минут после того, как прозвучит отбой.