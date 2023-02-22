Февраль, 22 в 16:44

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о возобновлении декларирования должностных лиц.

Глава государства ожидает принятия законопроекта №8071 О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью выполнения требований Европейской Комиссии по приобретению Украиной статуса члена Европейского Союза.

Проект закона “преследует цель восстановления обязанности представления деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления”. За него должны проголосовать депутаты Верховной Рады.

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Напомним, что 30 января 2023 года электронную петицию о возобновлении декларирования состояния чиновников и депутатов зарегистрировал Алексей Гриценко.

За несколько дней ее подписали более 25 тыс. человек.

В Украине обязательную подачу деклараций о доходах приостановили после начала российского вторжения. Также закрыли реестр деклараций.