Февраль, 22 в 19:49

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил в интервью ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку, можно ли запустить ограниченное количество журналистов в Раду по специальной аккредитации, сделав работу парламента хоть немного более открытой.

Так, он отметил, что здесь основной вопрос – в безопасности, ведь здание ВР находится под постоянным риском ракетных ударов со стороны РФ.

– При функционировании парламента с первого дня войны мы понимаем тот риск и опасность, которые касаются пребывания в этом здании. Ведь с первого дня войны он не менял своего расположения, и это было принципиальное решение, что мы не демонстрируем народу, что кто-то испугался, а кто-то убежал. Надо понимать, что мы являемся единственным законодательным органом, от нас зависит очень много решений, которые принимаются в связи с войной, – сказал Стефанчук.

По его словам, поэтому Рада не анонсирует ни дату, ни время заседания, а информацию о том, что происходило, подают с помощью трансляции на YouTube через час после завершения заседания.

Сейчас смотрят

Он напомнил, что во время военного положения выборы в парламент невозможны.

– Если что-то произойдет с этим парламентом, мы должны осознавать, что нового парламента у нас не будет, потому что у нас нет возможности провести выборы. Поэтому сегодня это не вопрос открытости, а вопрос существования страны, – считает Руслан Стефанчук.

Глава ВР сообщил, что помимо прочего, нет способа отобрать несколько десятков или сотен журналистов, которые могли бы входить на заседания по спецпропускам.