Февраль, 22 в 19:43

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку, как война сказалась на работе парламентариев.

Так, Стефанчук отметил, что среди нардепов появилось больше единства по важным вопросам, однако есть фракции, которые традиционно не голосуют по земельным или иным вопросам.

– Те законопроекты, которые вносятся в зал – мы перспективно понимаем, что это те законопроекты, которые будут необходимы для развития страны и они наберут необходимые 226 голосов. А если есть законопроекты, по которым вообще нет консенсуса, то они просто не вносятся в зал, – сказал глава ВР.

Он отметил, что среди основных вопросов, которыми сейчас занимается парламент — обеспечение обороны страны, бюджетирование, налогообложение и таможенное прохождение военного оборудования для Украины, социальное обеспечение, перевод экономики на режим военного положения, бюджетные вопросы, льготы для бизнеса и политическая работа с Европарламентом.