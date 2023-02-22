Февраль, 22 в 19:36

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку о том, как проходит выполнение требований Евросоюза Украиной в рамках евроинтеграции нашей страны.

– Мы уже занимаемся не вопросом ассоциации с ЕС, а вопросами кандидатства. Бесспорно, мы закрываем много долгов по ассоциации, многие из них меняются, потому что меняются директивы, рекомендации ЕС… Для нас главное – выполнение семи рекомендаций, которые мы получили, когда получили статус кандидата ЕС, – сообщил глава ВР.

Он пояснил, что в первую очередь прорабатываются именно эти семь рекомендаций, чтобы Украина смогла открыть вопрос о полноценном членстве в ЕС уже в этом году.

– Тогда мы получим конкретные и четкие задачи с учетом уже выполненного домашнего задания по ассоциации. Перед нами откроется 35 сфер, по которым надо будет принять и адаптировать или модернизировать украинское законодательство. И тогда мы будем видеть реальный объем нашей работы. Мы предварительно кое-что уже выполняем, о чем знаем, что оно будет нужно в будущем, – отметил Стефанчук.

По его словам, в апреле должно пройти большое совещание с президентом Европарламента Робертой Мецолой и председателями комитетов Европарламента, чтобы их познакомили с украинскими председателями комитетов и чтобы после этого большого совещания они могли работать по 35 направлениям друг с другом напрямую.

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– Мы сейчас говорим об открытии условного “украинского филиала” в Европейском парламенте – это будут не депутаты, а специалисты, – для того, чтобы мы держали постоянную связь на уровне аппарата. Мы подписали соответствующие меморандумы со многими странами ЕС, сейчас готовим большой меморандум с Европарламентом. Нам надо подготовиться к интеграции с ЕС кадрово, институционально и функционально, – пояснил глава.

Он уточнил, что сейчас примерно 50% законодательной работы в парламенте – это евроинтеграционные законы в той или иной сфере.