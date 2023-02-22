Я спокоен за судьбу этого иска: Стефанчук о попытке Медведчука обжаловать лишение мандата

Февраль, 22 в 19:59

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку высказался об иске экс-нардепа от ОПЗЖ о лишении его мандата депутата ВР.

– Уже попрощались с двадцатью или даже большим количеством депутатов. Но мы сделали это законным способом. Это важно, потому что даже законным способом избавившись от такого народного депутата как Медведчук, Верховная Рада получила иск о признании незаконным лишения его полномочий, – сказал Стефанчук.

Он добавил, что сегодня спокоен за судьбу этого иска, потому что все было сделано по закону.

– Сегодня я спокоен за судьбу этого иска, потому что мы сделали это способом и в порядке, предусмотренном законом. Если бы мы сделали это другим способом, тогда у таких людей были бы большие шансы восстановиться если не через украинскую систему правосудия, то в Европейском суде по защите прав человека, – предупредил глава ВР.

Напомним, Виктор Медведчук сейчас находится в России, где он оказался после того, как Украина обменяла его на пленных военнослужащих.

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