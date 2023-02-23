Февраль, 23 в 17:07

Министерство иностранных дел Украины опровергло заявление МИД Китая о том, что якобы оружие, поставляемое США в Украину, часто контрабандой оказывается в руках преступных группировок в Европе и других регионах.

Об этом заявил спикер дипломатического ведомства Олег Николенко.

– Категорически отвергаем инсинуации о якобы контрабанде западного оружия из Украины, – написал он в Facebook.

Николенко отметил, что у Украины есть современная эффективная система контроля над получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров.

Сейчас смотрят

– Эта система многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия, – добавил спикер МИД.

Он также отметил, что Россия инвестирует многочисленные ресурсы в дезинформацию, чтобы подорвать международную военную помощь Украины.

В МИД Украины призвали китайскую сторону руководствоваться исключительно фактами и не являться инструментом в руках российской пропаганды.

Недавно сообщалось, что МИД потребовал от редакции Financial Times провести редакционное расследование обстоятельств появления в издании материала с признаками дезинформации по Украине в интересах России. Материал FT также касался якобы контрабанды оружия.

Читайте В МИД отреагировали на заявления Венгрии о возможных переговорах Байдена и Путина для прекращения войны

Источник: Олег Николенко