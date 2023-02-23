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Факты / Україна / Политика

МИД Украины опровергает заявление Китая о якобы контрабанде западного оружия

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
МЗС України
Фото: Depositphotos

Министерство иностранных дел Украины опровергло заявление МИД Китая о том, что якобы оружие, поставляемое США в Украину, часто контрабандой оказывается в руках преступных группировок в Европе и других регионах.

Об этом заявил спикер дипломатического ведомства Олег Николенко.

Категорически отвергаем инсинуации о якобы контрабанде западного оружия из Украины, написал он в Facebook.

Николенко отметил, что у Украины есть современная эффективная система контроля над получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров.

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Эта система многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия, добавил спикер МИД.

Он также отметил, что Россия инвестирует многочисленные ресурсы в дезинформацию, чтобы подорвать международную военную помощь Украины.

В МИД Украины призвали китайскую сторону руководствоваться исключительно фактами и не являться инструментом в руках российской пропаганды.

Недавно сообщалось, что МИД потребовал от редакции Financial Times провести редакционное расследование обстоятельств появления в издании материала с признаками дезинформации по Украине в интересах России. Материал FT также касался якобы контрабанды оружия.

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Источник: Олег Николенко

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