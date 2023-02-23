Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев
В четверг, 23 февраля, премьер-министр Испании Педро Санчес приехал в Киев с рабочим визитом.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
– Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир, – написал Санчес.
Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.Сейчас смотрят
Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa.
Сьогодні повертаюся до Києва.
Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023
Напомним, это уже второй визит испанского премьера в Киев с начала полномасштабного вторжения.
Во время первого визита, который состоялся 21 апреля, Санчес заявил, что Испания отправила в Украину оружие, в том числе 200 тонн боеприпасов.
Источник: Педро Санчес