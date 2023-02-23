Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев

Февраль, 23 в 12:31

В четверг, 23 февраля, премьер-министр Испании Педро Санчес приехал в Киев с рабочим визитом.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

– Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир, – написал Санчес.

Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra. Сейчас смотрят Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa. Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

Напомним, это уже второй визит испанского премьера в Киев с начала полномасштабного вторжения.

Во время первого визита, который состоялся 21 апреля, Санчес заявил, что Испания отправила в Украину оружие, в том числе 200 тонн боеприпасов.

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Источник: Педро Санчес