Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Педро Санчес
Фото: Getty Images

В четверг, 23 февраля, премьер-министр Испании Педро Санчес приехал в Киев с рабочим визитом.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

– Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир, – написал Санчес.

Напомним, это уже второй визит испанского премьера в Киев с начала полномасштабного вторжения.

Во время первого визита, который состоялся 21 апреля, Санчес заявил, что Испания отправила в Украину оружие, в том числе 200 тонн боеприпасов.

Читайте
Испания отправит в Украину 20 БТР M113

Источник: Педро Санчес

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка