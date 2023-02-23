Февраль, 23 в 14:06

Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий нардепа от Слуги народа Александра Трухина, который предлагал взятку полицейским после ДТП в 2021 году.

Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

По его словам, сам Трухин написал заявление на сложение мандата.

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Регламентный комитет Рады внес соответствующее постановление в зал парламента.

288 народных депутатов проголосовали за лишение мандата Трухина.

— Напомним, что соответствующее условие прописали в соглашении, которое Трухин подписал с прокурором САП по делу о взятке, которой нардеп пытался подкупить полицейского во время ДТП, — отметил Ярослав Железняк.

По версии следствия, народный депутат в августе 2021 года предложил правоохранителям взятку в размере “150 тыс. единиц” без указания денежной единицы, чтобы те позволили ему покинуть место ДТП.

Тогда политик, не придерживаясь дистанции, въехал в ехавшее впереди авто. В результате ДТП травмировались шесть человек.

Кроме того, по мнению полицейских, сам Трухин и пассажиры его автомобиля имели признаки алкогольного опьянения.

7 сентября 2022 года Национальное антикоррупционное бюро объявило Трухину подозрение в попытке подкупа полицейских.

20 сентября Высший антикоррупционный суд избрал Александру Трухину меру пресечения, назначив залог в 49 620 грн. Сам Трухин сказал, что никогда не давал взяток.

По данным СМИ, нардеп уплатил сумму залога. В декабре 2022 года дело Трухина отправили в суд.

В феврале 2022 года Офис генпрокурора открыл против парламентария уголовное производство за попытку дать взятку патрульным.

2 февраля Александра Трухина исключили из партии Слуга народа.