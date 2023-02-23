Рада лишила полномочий нардепа Александра Трухина
Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий нардепа от Слуги народа Александра Трухина, который предлагал взятку полицейским после ДТП в 2021 году.
Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.
По его словам, сам Трухин написал заявление на сложение мандата.
Регламентный комитет Рады внес соответствующее постановление в зал парламента.
288 народных депутатов проголосовали за лишение мандата Трухина.
— Напомним, что соответствующее условие прописали в соглашении, которое Трухин подписал с прокурором САП по делу о взятке, которой нардеп пытался подкупить полицейского во время ДТП, — отметил Ярослав Железняк.
По версии следствия, народный депутат в августе 2021 года предложил правоохранителям взятку в размере “150 тыс. единиц” без указания денежной единицы, чтобы те позволили ему покинуть место ДТП.
Тогда политик, не придерживаясь дистанции, въехал в ехавшее впереди авто. В результате ДТП травмировались шесть человек.
Кроме того, по мнению полицейских, сам Трухин и пассажиры его автомобиля имели признаки алкогольного опьянения.
7 сентября 2022 года Национальное антикоррупционное бюро объявило Трухину подозрение в попытке подкупа полицейских.
20 сентября Высший антикоррупционный суд избрал Александру Трухину меру пресечения, назначив залог в 49 620 грн. Сам Трухин сказал, что никогда не давал взяток.
По данным СМИ, нардеп уплатил сумму залога. В декабре 2022 года дело Трухина отправили в суд.
В феврале 2022 года Офис генпрокурора открыл против парламентария уголовное производство за попытку дать взятку патрульным.
2 февраля Александра Трухина исключили из партии Слуга народа.