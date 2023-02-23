Февраль, 23 в 10:40

Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начинаться переговоры о прекращении войны в Украине.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он напомнил слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который считает, что президенты США и России могли бы сделать гораздо большую услугу человечеству, если бы вчера поговорили друг с другом.

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По словам главы МИД Венгрии, если не будет немедленного прекращения огня в Украине, а мирные переговоры не начнутся немедленно, то могут появиться огромные проблемы.

— Венгерский министр иностранных дел мог бы сделать гораздо большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России. Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины, — заявил Олег Николенко.

Он также отметил, что Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начинаться мирные переговоры о прекращении войны в Украине.

— Будапешт имел возможность помочь завоевать мир в Украине и Европе, но стал на другую сторону истории, — заявил представитель украинского МИД.

А еще Олег Николенко посоветовал Петеру Сийярто перед следующим визитом в Москву или Минск заехать в Братиславу, потому что в Словакии прекрасно понимают нынешние угрозы в Европе.

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Напомним, издание Magyar Hirlap процитировало слова Петера Сийярто относительно “мирного плана” в отношении Украины.

— Эта война должна закончиться немедленно. Если не будет немедленного прекращения огня и немедленного начала мирных переговоров, это может стать огромной проблемой. Было бы хорошо, если бы американцы и россияне наконец поговорили друг с другом и сделали все возможное, чтобы эта война закончилась как можно скорее, — сказал министр иностранных дел Венгрии.

Ранее глава словацкого Министерства иностранных дел Растислав Качер обругал премьера Венгрии Виктора Орбана за поддержку России, которая ведет войну против Украины.