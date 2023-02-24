Февраль, 24 в 14:15

Президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий вместе посетили в больнице раненых украинских воинов.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Зеленский и Моравецкий побывали в реанимационном и травматологическом отделениях, а также в зале физической и медицинской реабилитации одного из госпиталей.

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Президент и премьер пообщались с военными, Зеленский вручил защитникам государственные награды.

— Благодарю вас за службу, за защиту и сохранение нашего государства! Желаю быстрого выздоровления, – приветствовал каждого воина Владимир Зеленский.

Глава государства также наградил медработников госпиталя.

В пятницу, 24 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев.