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Зеленский и Моравецкий в госпитале посетили раненых воинов и вручили награды

Марта Бондаренко, редактор ленты
Зеленский и Моравецкий в госпитале посетили раненых воинов и вручили награды
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий вместе посетили в больнице раненых украинских воинов.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Зеленский и Моравецкий побывали в реанимационном и травматологическом отделениях, а также в зале физической и медицинской реабилитации одного из госпиталей.

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Президент и премьер пообщались с военными, Зеленский вручил защитникам государственные награды.

— Благодарю вас за службу, за защиту и сохранение нашего государства! Желаю быстрого выздоровления, – приветствовал каждого воина Владимир Зеленский.

Глава государства также наградил медработников госпиталя.

В пятницу, 24 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев.

Источник: Офис президента
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