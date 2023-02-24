Зеленский и Моравецкий в госпитале посетили раненых воинов и вручили награды
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий вместе посетили в больнице раненых украинских воинов.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Зеленский и Моравецкий побывали в реанимационном и травматологическом отделениях, а также в зале физической и медицинской реабилитации одного из госпиталей.
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Президент и премьер пообщались с военными, Зеленский вручил защитникам государственные награды.
— Благодарю вас за службу, за защиту и сохранение нашего государства! Желаю быстрого выздоровления, – приветствовал каждого воина Владимир Зеленский.
Глава государства также наградил медработников госпиталя.
В пятницу, 24 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев.