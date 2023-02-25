Мы готовили Украину к войне с 2020 года, уничтожали российскую агентуру — Данилов

Февраль, 25 в 10:24

Первые признаки того, что Россия планирует полномасштабное вторжение, появились в октябре 2021 года, поэтому власть готовила Украину к войне.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время марафона на Радио Свобода.

— Первые звоночки начались 30 октября 2021 года. Начиная с 2020 года, мы уничтожали здесь российскую агентуру и убирали роль российских медиа, которые на самом деле были пропагандой. Мы готовили страну к войне. Наше общество было готово к войне. Оно было едино, — объяснил он.

По его словам, Украина имела несколько сценариев относительно начала войны, хотя на самом деле она началась не 24 февраля, а с момента, когда российские военные ворвались в Крым.

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— К большому сожалению, тогда никакого отпора со стороны Украины они не получили и пошли дальше, — добавил Данилов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 367-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: СНБО