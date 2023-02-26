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Факты / Україна / Политика

Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Украину и встретился с Зеленским

Валентина Чорна, редактор ленты
Зеленський та очільник МЗС Саудівської Аравії
Фото: Офис президента

В воскресенье, 26 февраля, в Украину с визитом прибыл министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.

Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и его командой.

Это первый официальный визит главы МИД КСА в Украину с момента установления дипломатических отношений 14 апреля 1993 года.

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– Ценим этот визит и рассматриваем его как важное свидетельство поддержки Украины, особенно в дни годовщины начала полномасштабной агрессии. Насколько я знаю, это первый визит более чем за 30 лет нашей независимости. Рассчитываю, что он придаст новый импульс дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога, – отметил президент.

Во время переговоров была отмечена важность поддержки Саудовской Аравией суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, в рамках ООН.

Отдельное внимание стороны уделили имплементации украинской формулы мира. Глава государства пригласил Королевство Саудовская Аравия принять участие в начатом соответствующем дипломатическом процессе, в частности приобщиться к реализации отдельных пунктов формулы.

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в рамках визита были подписаны два документа, которые формализовали предоставление Украине пакета помощи в размере $400 млн: гумпомощи на $100 млн и нефтепродуктов на $300 млн.

В частности, речь идет о Совместной программе сотрудничества с Центром гуманитарной помощи и помощи Короля Салмана и Меморандум о взаимопонимании с Саудовским фондом развития.

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Источник: Офис президента
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