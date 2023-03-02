Отдать долги, а оставшийся бюджет Львова — на ВСУ — Ризнык

Март, 02 в 9:18

Уже несколько недель во Львовском городском совете не утихают скандалы — принимают бюджет развития. Комиссия финансов и планирования бюджета ежедневно по несколько часов выслушивает все пожелания чиновников и депутатского корпуса. Однако понимания так и нет. Потому что необходимо и долги отдать, и все так называемые “хотелки” закрыть, а бюджет не резиновый, а всего более полутора миллиардов.

Во время эфира Народного Толк-Шоу (НТА) депутаты подчеркнули, что Львов должен отдать долги прежде, чем начинать новые масштабные проекты. Однако депутат Львовского городского совета, председатель комиссии архитектуры, градостроительства и развития территорий Алексей Ризнык отметил, что важно погасить все долги, а это более 300 миллионов гривен, а остальное отдать на потребности ВСУ.

Глава фракции ЕС во Львовском городском совете Петр Адамик рассказал, что депутатский корпус горсовета дискутирует о приоритетах в подходах к развитию Львова, а также об ответственности за свои слова и обещания перед избирателями, перед обществом Львова.

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— Неприятно это говорить, но если город не будет возвращать свои долги, то в будущем с ним будут иметь дело только аферисты. Долги Львова перед подрядчиками официально превышают 300 миллионов гривен. Хотя на самом деле они гораздо больше, – заверил Петр Адамик.

Он добавил, что исполнительная власть Львова уверяла и убеждала, что ряд упомянутых проектов будет реализовываться за счет государства, спонсоров, международных доноров или благодаря кредитам. Все эти обещания, по его словам, закончились ничем.

— Моя депутатская позиция состоит в том, что прежде, чем начинать новые масштабные проекты, Львов должен отдать долги предпринимателям за те работы, которые они выполнили в предыдущие годы. Город обязан спасти предприятия, еще не обанкротившиеся, поскольку это вопрос его партнерской репутации, — сказал Адамик.

Алексей Резник подчеркнул, что его видение бюджета кардинально изменилось.

– Если раньше хотелось сделать как можно больше, то сейчас понимаю, что удовлетворить всех невозможно. Сделать так, чтобы никто не обижался – невозможно, ведь война вносит свои коррективы. Поддерживаю позицию Петра Михайловича по погашению долгов. Предлагаю погасить долги, а все остальное отдать на Вооруженные силы Украины. Тогда никто не будет обижаться, и все будут понимать, что мы поддерживаем ВСУ. Давайте не доказывать, кто больше любит Украину, – сказал Ризнык.

Следовательно, если предложение Алексея Ризныка будет реализовано, то в бюджет Украины для Вооруженных сил Украины попадет более одного миллиарда гривен от города Львова.