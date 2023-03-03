Март, 03 в 14:42

Украина, несмотря на войну, не останавливала образовательный процесс на всех уровнях: школьники и студенты имеют возможность учиться как очно, так и онлайн. Профессиональные средние и высшие учебные заведения удалось перевезти и сохранить.

Об этом на брифинге в Медиацентре Укринформ сообщил первый заместитель министра образования Украины Андрей Витренко.

По его словам, Украина стала первой страной, которая во время войны не остановила обучение как школьников, так и студентов. Обучение проводилось и проводится там, где это возможно — в режиме офлайн или онлайн.

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Андрей Витренко отметил, что за год войны Украина не потеряла ни одной команды ни одного учебного заведения.

Конечно, есть много примеров, когда здания университетов или колледжей разрушены обстрелами, разграблены оккупантами, как, например, в Херсоне. Однако самое главное — удалось эвакуировать преподавателей.

По словам первого заместителя министра, перемещенные образовательные учреждения имеют определенные проблемы бытового характера, налаживания учебного процесса, но все же продолжают учить студентов.

Что касается специальностей, которые в условиях войны стали более актуальными, то сейчас это профессии, связанные с кибербезопасностью страны.

— Киберзащита сейчас является основой для функционирования любой институции, как государственной, так и частной, — заявил Андрей Витренко.

После победы в войне важным будет вопрос безбарьерности, то есть нужны будут специалисты по физиотерапии, протезисты. Также нужны будут специалисты для проектирования безбарьерных пространств, безбарьерного доступа.

Не менее важными после победы будут инженерные, транспортные специальности.

Что касается иностранных студентов, которых в украинских вузах училось более 80 тыс., то сейчас их осталось в Украине значительно меньше, но остальные получают образование онлайн.

Андрей Витренко также сообщил, что на этой неделе Россию и Беларусь исключили из Лиссабонской конвенции о признании квалификаций, касающихся высшего образования. Это означает, что дипломы о высшем РФ и Беларуси не будут признавать в мире.

Первый заместитель министра образования отметил, что Украина готова принять у себя иностранных студентов, которые ранее учились в РФ.