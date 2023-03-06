Подоляк назвал главу МИД Венгрии Сийярто “адвокатом дьявола”

Март, 06 в 12:01

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлениями о прекращении огня фактически призывает Украину к капитуляции и выступает адвокатом российского геноцида украинцев.

Так советник главы Офиса президента Михаила Подоляка ответил на очередные пророссийские призывы Венгрии.

– Адвокатом дьявола иногда быть выгодно. Но чаще это приводит к историческому фиаско. Когда Венгрия (устами Сийярто) говорит, что “цель – прекратить убивать людей, а, следовательно, прекратить огонь” – она призывает к капитуляции Украины и адвокатирует российский геноцид, – написал он в Twitter.

Адвокатом диявола іноді бути вигідно. Але частіше це призводить до історичного фіаско. Коли ???????? (вустами #Сіярто) каже, що «мета – припинити вбивати людей, а отже, припинити вогонь», – вона закликає до капітуляції ???????? і адвокатує ru-геноцид. Та варто уважніше вдивитися в історію… Сейчас смотрят — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 6, 2023

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал немедленно прекратить огонь в Украине. По его словам, российский диктатор Владимир Путин и президент США Джо Байден должны встретиться и обсудить ситуацию в Украине, чем “сделали бы услугу человечеству”.