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Факты / Україна / Политика

Подоляк назвал главу МИД Венгрии Сийярто “адвокатом дьявола”

Валентина Летяк, редактор ленты
Петер Сійярто
Фото: МИД

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлениями о прекращении огня фактически призывает Украину к капитуляции и выступает адвокатом российского геноцида украинцев.

Так советник главы Офиса президента Михаила Подоляка ответил на очередные пророссийские призывы Венгрии.

– Адвокатом дьявола иногда быть выгодно. Но чаще это приводит к историческому фиаско. Когда Венгрия (устами Сийярто) говорит, что “цель – прекратить убивать людей, а, следовательно, прекратить огонь” – она призывает к капитуляции Украины и адвокатирует российский геноцид, – написал он в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал немедленно прекратить огонь в Украине. По его словам, российский диктатор Владимир Путин и президент США Джо Байден должны встретиться и обсудить ситуацию в Украине, чем “сделали бы услугу человечеству”.

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