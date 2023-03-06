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Факты / Україна / Политика

Раде предлагают переименовать праздник 8 марта в Международный день защиты прав женщин

Марта Бондаренко, редактор ленты
Раде предлагают переименовать праздник 8 марта в Международный день защиты прав женщин
Фото: Pixabay

В Верховной Раде народные депутаты зарегистрировали законопроект, которым предлагают переименовать праздник 8 марта на Международный день защиты прав женщин и оставить его выходным днем.

Об этом в Facebook написала народный депутат от Слуг народа Марина Бардина.

Она напомнила, что в приложении Дія большинство украинцев, участвовавших в опросе, проголосовали за то, чтобы оставить 8 марта выходным днем.

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Настроения в обществе таким были и раньше, поэтому нардепы решили переименовать праздник по ООНовской практике.

— Хочу, чтобы папы в этот день поздравляли дочерей словами: Ты способна покорять мир, вместо — будь нежной и красивой. Хочу, чтобы мы продолжали выходить на марши равенства. Хочу, чтобы общественный запрос на равенство в политике оставался таким же высоким, каким он есть сегодня! — отметила Марина Бардина.

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