Раде предлагают переименовать праздник 8 марта в Международный день защиты прав женщин
В Верховной Раде народные депутаты зарегистрировали законопроект, которым предлагают переименовать праздник 8 марта на Международный день защиты прав женщин и оставить его выходным днем.
Об этом в Facebook написала народный депутат от Слуг народа Марина Бардина.
Она напомнила, что в приложении Дія большинство украинцев, участвовавших в опросе, проголосовали за то, чтобы оставить 8 марта выходным днем.
Настроения в обществе таким были и раньше, поэтому нардепы решили переименовать праздник по ООНовской практике.
— Хочу, чтобы папы в этот день поздравляли дочерей словами: Ты способна покорять мир, вместо — будь нежной и красивой. Хочу, чтобы мы продолжали выходить на марши равенства. Хочу, чтобы общественный запрос на равенство в политике оставался таким же высоким, каким он есть сегодня! — отметила Марина Бардина.