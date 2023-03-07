Этот акт бессилия оставим без ответа: МИД о грубом выпаде Лукашенко в отношении Зеленского

Март, 07 в 17:09

В МИД Украины категорически отвергли инсинуации самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме Мачулищи.

— Очевидно, что это является очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии России, — заявил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, угрозу нужно искать не в Украине, а в РФ, которая пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, окончательно лишить ее независимости и суверенитета.

— Александр Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа, — добавил дипломат.

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