Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Этот акт бессилия оставим без ответа: МИД о грубом выпаде Лукашенко в отношении Зеленского

Валентина Летяк, редактор ленты
МЗС України
Фото: Depositphotos

В МИД Украины категорически отвергли инсинуации самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме Мачулищи.

— Очевидно, что это является очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии России, — заявил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, угрозу нужно искать не в Украине, а в РФ, которая пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, окончательно лишить ее независимости и суверенитета.

— Александр Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа, — добавил дипломат.

Сейчас смотрят

Александр Лукашенко сегодня заявил, не подбирая слов, что “диверсионную спецоперацию” по подрыву российского самолета А-50 якобы санкционировал сам президент Украины Владимир Зеленский. Хотя ответственность за диверсию взяла на себя оппозиционная белорусская организация BYPOL.

Читайте
Удар по А-50 – антитеррористический акт белорусских партизан: Подоляк ответил на бред Лукашенко

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка