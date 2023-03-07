Март, 07 в 12:02

2 марта 2023 года Верховная Рада Украины получила законопроект №9071 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения достойного уровня оплаты труда лиц, выполняющих обязанность по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Что предусматривает законопроект №9071, когда он вступит в силу, а также текст проекта — смотрите в материале Фактов ICTV.

Законопроект №9071 простыми словами

В начале марта 2023 года в Верховной Раде прошел регистрацию законопроект №9071, предусматривающий выплату дополнительного вознаграждения в размере 30 тыс. грн ежемесячно.

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Выплаты предусмотрены для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и полицейских, независимо от задач или районов прохождения службы. Такая норма будет действовать на период военного положения.

А для тех военнослужащих, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях, в частности на временно оккупированной территории Украины, на территории между позициями Сил обороны и позициями войск государства-агрессора, в период осуществления указанных мероприятий, размер дополнительного вознаграждения предлагают увеличить до 100 тыс. грн в месяц (пропорционально времени участия в мероприятиях).

— Положение этого пункта не распространяется на курсантов (слушателей) высших военных учебных заведений, — говорится в тексте законопроекта.

Кстати, такие же изменения предлагается отнести к категориям лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, а также к полицейским.

Чтобы покрыть дополнительные расходы для обеспечения достойной заработной платы военным, парламентарии предлагают установить “потолок” зарплат и денежного обеспечения работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений.

Депутаты предлагают, чтобы их выплаты не превышали 10 размеров минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2023 года. Напоминаем, в течение 2023 года минимальная заработная плата в Украине составляет 6 700 грн в месяц. То есть “потолок” должен достигать 67 тыс. грн.

Такие ограничения предлагается также применить при начислении заработной платы нардепам, членам Кабмина, сотрудникам НБУ и прокурорам.

Когда законопроект №9071 вступит в законную силу?

Сейчас проект закона находится на рассмотрении профильного комитета и в будущем должен пройти два чтения в зале парламента. Также законопроект должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Только после всех этапов рассмотрения, проект закона вступает в законную силу. Однако в самом тексте законопроекта отмечается:

— Этот Закон вступает в силу через три дня со дня его опубликования и применяется с 1 марта 2023 года.

То есть, вероятно, что после принятия проекта закона, военнослужащие начнут получать достойную заработную плату с марта 2023 года (даже, если закон примут, например, в апреле 2023).

Текст законопроекта №9071