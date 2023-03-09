Март, 09 в 20:09

В четверг, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как проинформировали в пресс-службе президента, во время разговора лидеры осудили сегодняшнюю массированную ракетную атаку РФ на Украину, в ходе которой агрессор выпустил более 80 ракет.

Еще одной темой переговоров было усиление санкционного давления на РФ за ее агрессию. С начала полномасштабной войны Евросоюз ввел десять пакетов санкций против России. А 7 марта под ограничения ЕС впервые попали командиры российской армии, причастные к сексуальным преступлениям в Украине.

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Кроме того, лидеры обсудили прогресс нашего государства в выполнении рекомендаций Еврокомиссии. Киев призывает начать переговоры о вступлении в Евросоюз уже в 2023 году, но для этого нужно выполнить семь блоков рекомендаций, касающихся реформ в различных сферах.

– Приветствовали новый пакет санкций ЕС и договорились о дальнейшем давлении на агрессора. Детально обсудили прогресс Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году, — подчеркнул Зеленский.

Глава Еврокомиссии также прокомментировала переговоры в своем Twitter-аккаунте.

– Намеренные нападения России на гражданское население и энергосистему являются военным преступлением. Это укрепляет нашу общую решимость продолжать прогресс в продвижении реформ в Украине на ее пути в ЕС, – написала она.

Spoke today with @ZelenskyyUa following the indiscriminate

missile attacks on Ukraine last night. Russia’s deliberate targeting of civilians and energy grid is a war crime. It strengthens our common resolve to continue progress in Ukraine’s reform efforts on their ????????path. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 9, 2023

Как известно, президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля 2022 года, вскоре после начала полномасштабной войны.

23 июня 2022 года все члены ЕС поддержали предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление. Осенью этого года ожидается отчет Еврокомиссии о прогрессе нашей страны в выполнении семи рекомендаций.

По мнению депутата Европарламента, бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса, Украина может стать полноправным членом ЕС в 2029 году.

Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского