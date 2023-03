В четверг, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как проинформировали в пресс-службе президента, во время разговора лидеры осудили сегодняшнюю массированную ракетную атаку РФ на Украину, в ходе которой агрессор выпустил более 80 ракет.

Еще одной темой переговоров было усиление санкционного давления на РФ за ее агрессию. С начала полномасштабной войны Евросоюз ввел десять пакетов санкций против России. А 7 марта под ограничения ЕС впервые попали командиры российской армии, причастные к сексуальным преступлениям в Украине.

Кроме того, лидеры обсудили прогресс нашего государства в выполнении рекомендаций Еврокомиссии. Киев призывает начать переговоры о вступлении в Евросоюз уже в 2023 году, но для этого нужно выполнить семь блоков рекомендаций, касающихся реформ в различных сферах.

Глава Еврокомиссии также прокомментировала переговоры в своем Twitter-аккаунте.

Spoke today with @ZelenskyyUa following the indiscriminate

missile attacks on Ukraine last night.

Russia’s deliberate targeting of civilians and energy grid is a war crime.

It strengthens our common resolve to continue progress in Ukraine’s reform efforts on their ????????path.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 9, 2023