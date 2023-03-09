Март, 09 в 19:33

Глава исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александр Субботин подписал так называемое соглашение о сотрудничестве с “властью” временно оккупированного Крыма. В связи с этим Киев инициирует против него санкции.

Об этом проинформировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что “соглашение о сотрудничестве” между Витебской областью Беларуси и захваченным РФ полуостровом ничтожно, поскольку нарушает украинское законодательство.

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– МИД Украины инициирует процедуру наложения санкций на Александра Субботина как лицо, создающее угрозу национальной безопасности Украины, – отметил Николенко.

Кроме того, посольство Украины в Минске направит ноту протеста в МИД Беларуси.

Что известно о “соглашении” с Крымом

В Витебском облисполкоме заявили, что документ о “торгово-экономическом сотрудничестве” с оккупантами Крыма Субботин подписал во время рабочего визита в Москву.

– Стороны договорились о создании рабочих органов по линии исполнительной власти, также была согласована подготовка Плана реализации соглашения на 2023-2025 годы, – утверждают в облисполкоме.

Как отмечают белорусские СМИ, официальный Минск не признавал временно оккупированный Крым российским. Но в последние годы на захваченный РФ полуостров наведывались белорусские делегации. А белорусский диктатор Александр Лукашенко делал возмутительные заявления по Крыму, называя его “де-факто и де-юре российским”.

Источник: Facebook-страница Олега Николенко, Зеркало, Белсат