Украине нужны гарантии безопасности, пока мы движемся ко вступлению в НАТО — Зеленский

Март, 10 в 16:29

Украина хотела бы иметь гарантии безопасности со стороны НАТО в то время, пока она сама движется по пути вступления в Североатлантический Союз.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве.

– Что касается саммита НАТО в Вильнюсе: да, нас пригласили, но мы бы хотели, чтобы были какие-то соответствующие шаги вперед, кроме того статуса, который сегодня есть в наших отношениях с НАТО, — сказал он.

Зеленский поблагодарил все государства-члены НАТО, которые поддерживают Украину на поле боя, но подчеркнул, что Украине необходимы гарантии безопасности, пока она сама еще не в НАТО.

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– Нам нужны стратегические гарантии безопасности. И даже если мы не можем быть в НАТО во время войны, мы бы хотели иметь соответствующие гарантии безопасности на пути, пока мы еще не в НАТО. И именно соответствующих встречных шагов со стороны государств-членов НАТО, встречных к Украине, к гарантиям ее безопасности, мы и ожидаем на этом вильнюсском саммите. Будем работать над этим, — отметил президент.

Напомним, 10 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин прибыла в Киев с рабочим визитом.

Санна Марин вместе с Владимиром Зеленским возложила цветы к Стене памяти погибших за Украину, расположенной возле Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

Также лидеры двух стран почтили память погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи), прощание с которым сегодня проходит в Киеве.