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Факты / Україна / Политика

Кабмин согласовал увольнение руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА

Юля Захарченко, редактор ленты
Кабінет міністрів
Фото: Правительственный портал

Кабинет министров Украины согласовал увольнение трех руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Согласовано увольнение:

  • Гайдая Сергея Владимировича с должности главы Луганской областной государственной администрации;
  • Марченко Максима Михайловича с должности главы Одесской областной государственной администрации;
  • Гамалия Сергея Вячеславовича с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации.

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Недавно появилась неподтвержденная информация, что отставка Сергея Гайдая связана с назначением его послом в Казахстан.

По данным анонимных источников, Казахстан должен предоставить агреман на назначение нового посла уже после проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 19 марта.

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