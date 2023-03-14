Кабмин согласовал увольнение руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА
Фото: Правительственный портал
Кабинет министров Украины согласовал увольнение трех руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Согласовано увольнение:
- Гайдая Сергея Владимировича с должности главы Луганской областной государственной администрации;
- Марченко Максима Михайловича с должности главы Одесской областной государственной администрации;
- Гамалия Сергея Вячеславовича с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации.
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Недавно появилась неподтвержденная информация, что отставка Сергея Гайдая связана с назначением его послом в Казахстан.
По данным анонимных источников, Казахстан должен предоставить агреман на назначение нового посла уже после проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 19 марта.