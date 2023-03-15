Декларации за 2021 год подали только 29 народных депутатов и два министра — НАПК

Март, 15 в 0:06

Декларации за 2021 год пока подали только 29 народных депутатов и два министра — образования и обороны. Из-за полномасштабного вторжения подачу деклараций сделали необязательной, но чиновники все равно могут отчитываться.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, ссылаясь на данные по состоянию на 13 марта 2023 года.

В НАПК объяснили, что рядовые чиновники исправно подают декларации, хотя могли бы отложить представление, а среди высокопоставленных чиновников и народных депутатов количество людей, которые отчитались, минимальное.

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По данным НАПК, по состоянию на 13 марта, декларации за 2021 год подали 336 617 человек. Среди них:

29 193 должностных лица\ категорий А и Б (госслужащие, занимающие руководящие должности);

29 народных депутатов;

два действующих министра (министр образования и науки, министр обороны);

два заместителя руководителя Офиса президента;

1 715 судей;

7 980 прокуроров, следователей, дознавателей;

пять руководителей ОГА и ОВА.

НАПК запустило на своем сайте счетчик подачи деклараций за 2021 год. Агентство будет показывать статистику поданных публичными служащими деклараций, которая будет обновляться по понедельникам.