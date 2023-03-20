Украина не будет вести переговоры с международным преступником: ОП об ордере МУС на арест Путина
Ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина означает признание его юридически международным преступником, что делает невозможным переговоры с нынешней “российской элитой”.
Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, для самой РФ это означает невозможность возвращения РФ в мировую политику “в довоенном статусе”.
Также, как отметил Подоляк, пока “лицо Путина” представляет Россию”, об отмене санкций не может быть и речи.
Юридична фіксація «чинного президента РФ» як безумовного міжнародного злочинця, прямо означає:
1. Жодних переговорів з нинішньою ru-елітою.
2. Ніякого повернення Рф у світову політику в довоєнному статусі.
3. Ніякого скасування санкцій, поки «обличчя Путіна» представляє Росію…
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 20, 2023
17 марта МУС в Гааге выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой.
Основанием для выдачи ордеров стало дело о принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.