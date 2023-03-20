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Факты / Україна / Политика

Украина не будет вести переговоры с международным преступником: ОП об ордере МУС на арест Путина

Валентина Летяк, редактор ленты
президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

Ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина означает признание его юридически международным преступником, что делает невозможным переговоры с нынешней “российской элитой”.

Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, для самой РФ это означает невозможность возвращения РФ в мировую политику “в довоенном статусе”.

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Также, как отметил Подоляк, пока “лицо Путина” представляет Россию”, об отмене санкций не может быть и речи.

17 марта МУС в Гааге выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой.

Основанием для выдачи ордеров стало дело о принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.

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