Украина не будет вести переговоры с международным преступником: ОП об ордере МУС на арест Путина

Март, 20 в 12:02

Ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина означает признание его юридически международным преступником, что делает невозможным переговоры с нынешней “российской элитой”.

Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, для самой РФ это означает невозможность возвращения РФ в мировую политику “в довоенном статусе”.

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Также, как отметил Подоляк, пока “лицо Путина” представляет Россию”, об отмене санкций не может быть и речи.

Юридична фіксація «чинного президента РФ» як безумовного міжнародного злочинця, прямо означає:

1. Жодних переговорів з нинішньою ru-елітою.

2. Ніякого повернення Рф у світову політику в довоєнному статусі.

3. Ніякого скасування санкцій, поки «обличчя Путіна» представляє Росію… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 20, 2023

17 марта МУС в Гааге выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой.

Основанием для выдачи ордеров стало дело о принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.